Четверо астраханцев стали фигурантами дела о мошенничестве с соцвыплатами

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении четырех местных жителей уголовные дела о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, с мая по август прошлого года фигуранты обратились в центр социальной поддержки населения Ленинского района Астрахани, чтобы получить выплаты на поддержку предпринимательской деятельности. Они предоставили документы с заведомо ложной информацией. Так, астраханцы указали, что собираются заниматься изготовлением металлических изделий, ремонтно-отделочными, сварочными работами, установкой и монтажом дверей.

С фигурантами заключили социальные контракты, в рамках которых они получили суммы от 300 до 340 тыс. руб. Этими деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Павел Фролов