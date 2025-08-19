35% ижевчан одобрили ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp

35% ижевчан поддерживают ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp, аргументируя это вопросами безопасности и желанием больше общаться вживую, следует из опроса сервиса SuperJob. В то же время 52% респондентов выступают против, указывая на неудобства для обычных пользователей и удаленных работников.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди мужчин больше противников ограничений, тогда как среди женщин число одобряющих выше. Молодежь до 35 лет в основном не поддерживает ограничения (57%), в то время как среди людей старше 45 лет уровень поддержки достигает 45%. Горожане с доходом от 100 тыс. руб. также чаще выступают против блокировки звонков.