В Пензенской области за сутки огнеборцы потушили три пожара

В Пензенской области за минувшие сутки сотрудники МЧС потушили три пожара. Также они ликвидировали последствия четырех ДТП в Пензенском, Иссинском, Колышлейском районах и Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, в СНТ «Вишневка» Кузнецкого района огонь уничтожил баню. Также там выгорели внутри два садовых дома площадью 15 кв. м каждый. На ул. Свердлова в рабочем поселке Лунино сгорела кровля срубовой бани размером 21 кв. м. В обоих случаях предварительной причиной пожара называется нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Кроме того, за последние сутки произошел пожар в доме на ул. Залетова в Сердобске. Там в квартире на четвертом этаже выгорел балкон на площади 5 кв. м. Согласно предварительной информации, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.

Павел Фролов