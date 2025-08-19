Бастрыкин запросил доклад о беспорядках с иностранцами на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о нарушении общественного порядка иностранцами в станице Полтавской Краснодарского края. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

В интернете распространились сообщения о том, что жители станицы Полтавской жалуются на группу приезжих. По данным публикаций, иностранцы систематически нарушают общественный порядок, вступают в конфликты и угрожают местным жителям расправой. Один из участников беспорядков оскорбил прибывшего по вызову полицейского.

Следственные органы Кубани возбудили уголовное дело. Руководитель ведомства поручил начальнику следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову подготовить доклад о ходе расследования и обстоятельствах, изложенных в публикации.

Алина Зорина