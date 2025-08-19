Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения памятника в Крыму

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой в Симферополе неизвестный осквернил памятник рабочим завода «Продмаш», погибшим в Великой Отечественной войне. По этому факту организована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад.

Алина Зорина