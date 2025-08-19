В Ижевске создадут перечень многоквартирных домов с подземными укрытиями

В Ижевске сформируют перечень многоквартирных домов, где подземные помещения можно использовать как временные укрытия в случае угрозы беспилотников, сообщает пресс-служба администрации города. Антитеррористическая комиссия и Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС утвердили алгоритм использования подвалов и цокольных этажей для этой цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Документ содержит рекомендации для управляющих компаний и товариществ собственников недвижимости по организации укрытий, включая наличие систем вентиляции, водоснабжения и канализации. В помещениях без таких систем необходимо обеспечить запасы воды и биотуалеты. Также укрытия должны быть оснащены освещением, электропитанием, отопительными приборами и хозяйственным инвентарем.

В многоквартирных домах будут назначены ответственные лица за открытие и содержание этих помещений. Для жителей домов без подземных укрытий предусмотрена маршрутизация к ближайшим доступным зданиям.

Подробнее об этом читайте в материале «Забот подвалило».