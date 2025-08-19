В Астрахани ищут подрядчика на туалетные модули для маломобильных граждан

В Астрахани планируется приобретение и монтаж туалетных модулей с кабинами для маломобильных групп населения. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет о двух двухместных туалетных модулях автономного типа, одном трехместном автономного типа, одном трехместном сетевого типа и одном пятиместном автономного типа. Длина первого из них составляет от 4,9 до 5 м, второго и третьего — от 6,3 до 6,4 м, четвертого — от 8,1 до 8,2 м. Ширина всех модулей — от 2,3 до 2,4 м.

Материалом внутренних стен является нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм. Основа туалетного модуля — блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных холоднодеформированных элементов, изготовленных из листовой стали.

Заказчиком выступает Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани. Исполнитель должен поставить товар в течение 60 рабочих дней с даты заключения контракта.

Извещение о закупке размещено 18 августа. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 17,5 млн.

Павел Фролов