За минувшую неделю на Ставрополье 40 человек пострадали от укусов клещей
За прошедшую неделю в Ставропольском крае от укусов клещей пострадали 40 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В целом специалисты зафиксировали положительную динамику в снижении количества обратившихся лиц по поводу присасывания клеща.
Всего в регионе зарегистрировано 14 случаев заболевания КГЛ и 78 случаев заболевания клещевым боррелиозом (36 из них в Ставрополе).