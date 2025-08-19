Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За минувшую неделю на Ставрополье 40 человек пострадали от укусов клещей

За прошедшую неделю в Ставропольском крае от укусов клещей пострадали 40 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом специалисты зафиксировали положительную динамику в снижении количества обратившихся лиц по поводу присасывания клеща.

Всего в регионе зарегистрировано 14 случаев заболевания КГЛ и 78 случаев заболевания клещевым боррелиозом (36 из них в Ставрополе).

Мария Хоперская

