В Самаре начали сносить заброшенный дом на Артемовской

Снос заброшенного здания на улице Артемовской начался в Самаре. Речь идет о двухэтажном деревянном здании у школы №155. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Дом решили снести после встречи чиновников с жителями Октябрьского района в конце марта 2025 года. Он стал одним из первых объектов, демонтаж которых запланировали в текущем году, чтобы обеспечить безопасность детей.

Работы завершатся до конца августа. Кроме сноса дома будет вывезен мусор и расчищена территория.

Иван Носков поручил присоединить освобожденный участок к школе. Также начнется подготовка проекта благоустройства площадки для включения в программу «Школьный двор».

Георгий Портнов