С начала года из Курганской области экспортировали более 145 тыс. тонн зерна

Из Курганской области за рубеж с 1 января по 15 августа текущего года было экспортировано более 145 тыс. т зерновой продукции. Основными получателями груза стали Казахстан и Китай, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Самые крупные поставки направили в Казахстан. Туда было экспортировано 52 тыс. т пшеницы, 12,7 тыс. т семян зерновых и масличных культур для посева, 5 тыс. т ячменя, более 2 тыс. т рапса, 1,3 тыс. т семян льна, 15 тыс. т ржи, 177 т гороха, 159 т чечевицы, 81 т гречихи.

В Китай из Курганской области с начала года отправили 17,5 тыс. т гороха, 12 тыс. т овса, 13 тыс. т ячменя, 34 тыс. т семян льна.