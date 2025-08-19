Дожди ожидаются всю неделю в Удмуртии

Сегодня в Удмуртии ожидаются продолжительные дожди, местами сильные, с грозами, сообщает региональный Гидрометцентр. Ночью дожди станут более локальными и кратковременными, но сохранятся и завтра в дневное время.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В последние рабочие дни недели осадки и грозы ожидаются в северных и центральных районах республики. Температура воздуха в ночные часы составит 8-13°С, а в дневные будет колебаться от 16 до 23°С. В отдельных районах возможен туман. В выходные дни прогнозируется дождливая погода.