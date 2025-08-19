В Волгограде из-за БПЛА произошли возгорания кровли больницы и на НПЗ

Ночью 19 августа на юге Волгограда из-за падения беспилотников произошли возгорания. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Так, загорелась кровля здания одного из корпусов больницы № 16. Также возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Как отметил господин Бочаров, на местах происшествий работают пожарные. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал. Губернатор добавил, что пациентам указанного лечебного учреждения оказывается плановая помощь в других отделениях.

Павел Фролов