Кредитный портфель дагестанских компаний превысил 50 млрд рублей

В июне 2205 года кредитный портфель дагестанских компаний и предпринимателей превысил 50 млрд руб. Это на 28% больше прошлогодних показателей. Информация об этом опубликована на сайте Национального Банка Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Наибольший рост зафиксировали в компаниях, специализирующихся на недвижимости и строительстве. Их доля в кредитном портфеле — 45% (около 23 млрд руб).

В целом за год в 1,8 раза увеличились кредитные обязательства малых и средних предприятий. В общем объеме кредитного портфеля юридических лиц доля МСП составляет 61% (31,2 млрд руб).

Мария Хоперская