Кузбасскому пожарному инспектору сократили запрет на госслужбу

Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные представления по уголовному делу кемеровского инспектора пожарного надзора Романа Плета, приговоренного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ), повлекшую по неосторожности смерть 23 постояльцев приюта «Доброе дело» в пожаре в декабре 2022 года.

Как сообщила пресс-служба суда, апелляционная инстанция удовлетворила представление гособвинителя и сократила с четырех до двух лет срок лишения осужденного права занимать должность на госслужбе. В остальной части приговор Заводского районного суда Кемерова от 6 марта 2025 года оставлен без изменения.

Владелец приюта Андрей Смирнов признал свою вину в оказании небезопасных услуг, повлекший смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и был приговорен в октябре 2023 года к пяти годам лишения свободы.

Игорь Лавренков, Кемерово