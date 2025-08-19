Красноярский предприниматель незаконно вывел за границу более 100 млн рублей

Свыше 100 млн руб. незаконно перевел за рубеж 37-летний бизнесмен из Красноярска, в отношении него возбуждено четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с предоставлением в банковскую организацию документов с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначениях переводов). Об этом рассказали в Красноярской таможне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, директор ООО под видом расчетов по зарубежным контрактам совершил несколько незаконных денежных переводов на общую сумму свыше 100 млн руб. на банковский счет иностранной компании. В таможне считают, что сделки с зарубежными фирмами были фиктивными, а целью контрактов стал исключительно вывод денежных средств за границу.

Илья Николаев