В Самарской области Россельхознадзор проверил зерно, предназначенное для отправки в регионы

С начала 2025 года под контролем Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям предприятиями, занимающимися поставками, была осуществлена отгрузка 2 107,2 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в различные субъекты Российской Федерации. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, с территории Самарской области отгрузили семена подсолнечника на пищевые цели — 350,1 тыс. тонн, пшеницу на пищевые цели — 326,7 тыс. тонн и на кормовые цели — 44,8, ячмень продовольственный — 10,84 тыс. тонн, ячмень фуражный — 4,3 тыс. тонн, кукурузу на пищевые цели — 11,7 тыс. тонн, кукурузу на кормовые цели — 19,7 тыс. тонн, горох продовольственный — 4,62 тыс. тонн, нут — 39,3 тыс. тонн, сою продовольственную — 17,1 тыс. тонн, сою фуражную — 1,6 тыс. тонн, шрот подсолнечный — 14,5 тыс. тонн.

Управление провело обязательный досмотр и отбор образцов от партий зерновой продукции с целью установления ее фитосанитарного состояния.

«Карантинные организмы в перечисленной продукции выявлены не были»,— заявили в Россельхознадзоре.

Основные регионы, куда отправляется зерно и продукты его переработки — Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская и Ленинградская области.

Алексей Алексеев