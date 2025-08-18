Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев попал в расширенный список сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил расширенный список из 39 игроков для подготовки к сентябрьским товарищеским матчам. В него попал вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев.

Сборная России проведет два матча в рамках турнира BetBoom. Первый матч против сборной Иордании состоится 4 сентября в Москве, а второй — 7 сентября с командой Катара в Эр-Райяне.

Виталий Гудиев в текущем сезоне Российской премьер-лиги провел пять матчей в составе «Акрона», в одной игре отстояв «на ноль».

Андрей Сазонов