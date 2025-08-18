В Самарской области в двух озерах погибла рыба
На территории Самарской области в двух озерах погибла рыба. Об этом сообщает региональное минприроды.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В министерстве уточняют, что администрация Волжского района исследует причины загрязнения озера Лебяжье. Вопрос находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Администрация Тольятти провела обследование акватории озера Машкино и прилегающей территории. Однако признаков антропогенного воздействия не выявлено. По результатам исследования проб воды в лаборатории выявлены незначительные превышения ПДК по фенолу. Это может быть связано с биохимическими процессами на фоне высокой температуры воздуха.
Минприроды Самарской области отмечает, что вблизи озера Машкино промышленных предприятий нет. Администрация Тольятти устанавливает собственников земельных участков в водоохранной зоне озера, чтобы внести в их адрес предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований.