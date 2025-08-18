Трудовая инспекция выясняет, как Стас Пьеха получил травмы в Нижнем Новгороде

Государственная трудовая инспекция выясняет, при каких обстоятельствах певец Стас Пьеха получил травмы во время концерта на Дне города в Нижнем Новгороде. О полученных травмах певец сообщил в своем Telegram-канале.

По словам певца, на концерт пришли несколько тысяч человек и он старался «не испортить праздник». Для этого артист «и прыгал, и орал, и визжал», в результате чего «сорвал себе ногу и травмировал копчик».

«Выясняем обстоятельства получения травм»,— сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Андрей Репин