В Самаре вводят ограничения на парковку электросамокатов

В Самаре начали вводить ограничения на парковку самокатов. Муниципальный департамент транспорта сообщил, что на улицах города появилась новая разметка для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жителей и гостей города призывают парковать СИМ только в специально отведенных местах, чтобы не мешать пешеходам. Разметка выполнена в виде прямоугольников, в пределах которых необходимо оставлять электросамокаты.

На данный момент разметка нанесена по четырем адресам: на улице Фрунзе, д.132, на пересечении улиц Полевой и Молодогвардейской, а также на Ново-Садовой, 5 и 6.

Георгий Портнов