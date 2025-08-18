В Самаре вводят ограничения на парковку электросамокатов
В Самаре начали вводить ограничения на парковку самокатов. Муниципальный департамент транспорта сообщил, что на улицах города появилась новая разметка для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Жителей и гостей города призывают парковать СИМ только в специально отведенных местах, чтобы не мешать пешеходам. Разметка выполнена в виде прямоугольников, в пределах которых необходимо оставлять электросамокаты.
На данный момент разметка нанесена по четырем адресам: на улице Фрунзе, д.132, на пересечении улиц Полевой и Молодогвардейской, а также на Ново-Садовой, 5 и 6.