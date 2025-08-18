В Самаре вводят ограничения на парковку электросамокатов

В Самаре начали вводить ограничения на парковку самокатов. Муниципальный департамент транспорта сообщил, что на улицах города появилась новая разметка для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жителей и гостей города призывают парковать СИМ только в специально отведенных местах, чтобы не мешать пешеходам. Разметка выполнена в виде прямоугольников, в пределах которых необходимо оставлять электросамокаты.

На данный момент разметка нанесена по четырем адресам: на улице Фрунзе, д.132, на пересечении улиц Полевой и Молодогвардейской, а также на Ново-Садовой, 5 и 6.

Георгий Портнов