Глава СКР запросил доклад по делу о смерти жительницы Самары в результате падения

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаила Ламонова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту смерти жительницы Самары. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что жительница Самарской области обратилась в соцсетях к СКР « по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти ее дочери в Самаре». В июне прошлого года тело дочери обнаружили во дворе многоквартирного дома, в котором она проживала, с признаками падения с высоты. Заявительница считает, что смерть ее дочери носит криминальный характер.

В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело.

Руфия Кутляева