«Россети Тюмень» направили 9 млн на повышение надежности электроснабжения Барсуковского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанции 110 кВ «Барсуковская» в Пуровском районе ЯНАО. Объект питает одноименное нефтегазоконденсатное месторождение, которое разрабатывает «РН-Пурнефтегаз». Стоимость технических мероприятий превысила 9 млн рублей.



Энергетики провели текущий ремонт силового трансформатора и четырех разъединителей 35 кВ, а также техобслуживание устройств релейной защиты и автоматики, девяти трансформаторов тока и напряжения. На пяти выключателях 35 кВ специалисты заменили 15 дугогасительных камер и 30 вводов. Новые комплектующие – отечественного производства. Технические мероприятия завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Компания «Россети Тюмень» уделяет существенное внимание подготовке энергокомплекса арктического региона к зиме. Ремонт оборудования на подстанции повысил надежность электроснабжения Барсуковского месторождения.

АО «Россети Тюмень»