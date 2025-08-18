На модернизацию школ Башкирии выделено 2,2 млрд рублей

В этом году на модернизацию учреждений образования Башкирии выделено около 2,2 млрд руб., 1,9 млрд руб. из которых — федеральное финансирование, сообщил на совещании в правительстве премьер-министр Андрей Назаров. Капитальный ремонт проведут в 40 учреждениях в 12 муниципалитетах региона: двух детских садах, 35 школах и трех колледжах.

В 31 образовательном учреждении ремонт завершен, отметил первый вице-премьер Урал Кильсенбаев. По его словам, объекты сданы в установленные сроки, в остальных школах ремонт заканчивается. Три колледжа отремонтировали по федеральной программе.

Майя Иванова