Дзержинский клуб «Химик» выиграл Кубок России по пляжному регби

Регбийный клуб «Химик» из Дзержинска (Нижегородская область) впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по пляжному регби среди мужских команд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, соревнования собрали восемь сильнейших команд страны. В финале нижегородцы смогли обыграть со счетом 9:4 команду «Таганий Рог» из Таганрога, которая в прошлом году стала чемпионом России.

Ранее «Химик» занял второе место в соревнованиях на Кубок России по регби на снегу и третье место на чемпионате России по пляжному регби.

Андрей Репин