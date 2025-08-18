Зарплаты менеджеров по рекламе выросли на 36% в Краснодарском крае

Зарплаты менеджеров по рекламе в Краснодарском крае выросли на 36% за год, до 81,6 тыс. руб. в месяц. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аналитики сравнили предложения работодателей кандидатам в первом полугодии 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Рассматривались позиции для начинающих сотрудников с опытом от года до трех лет на полный рабочий день.

Второе место по темпам увеличения доходов заняли аналитики — их зарплаты поднялись на 29%, до 108,1 тыс. руб. в месяц. Замыкают тройку лидеров менеджеры по продажам с ростом на 27% до 99,2 тыс. руб. в месяц.

Повышение доходов рекламных менеджеров связано с усложнением цифрового пространства и обострением конкуренции за внимание потребителей. Специалисты изучают рынок, оптимизируют бюджеты на продвижение и объединяют разные каналы для достижения максимального эффекта.

Рост зарплат аналитиков обусловлен возрастающей зависимостью бизнеса от данных. Эти сотрудники выявляют ключевые тенденции, составляют прогнозы и содействуют принятию решений. В свою очередь, менеджеры по продажам выстраивают долгосрочные отношения с клиентами, изучают рынок и адаптируют стратегии под изменяющиеся тенденции.

«Помимо роста зарплатных предложений, в первой половине 2025 года на платформе зафиксировали заметный рост числа вакансий в офисном сегменте. Так, практически вдвое (+94%) за год вырос спрос на графических дизайнеров»,— рассказал директор категории «Офисные профессии» «Авито Работа» Кирилл Пшеничных.

Алина Зорина