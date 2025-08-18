ПСБ в День города: в Гаврилов-Яме офис открыли, скоро — в Данилове

ПСБ поддержал праздничные мероприятия сразу в двух районных центрах Ярославской области — Гаврилов-Яме и Данилове, где в эти выходные отмечали Дни города. Банк подготовил ряд развлекательных активностей и сюрпризов, которые дополнили атмосферу настоящего торжества, и каждый смог найти что-то по душе — от угощений до финансовых консультаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Насыщенные праздничные программы в Гаврилов-Яме и Данилове в прошедшие выходные радовали жителей и гостей этих районных центров. ПСБ обустроил в обоих городах интерактивные игровые площадки для семейных состязаний, провел викторины для детей и взрослых. Особое внимание банк уделил маленьким посетителям: для них на площадке работали аквагримеры, а сказочные персонажи раздавали сладости и воздушные шары. Пришедшие на праздник также могли проконсультироваться по финансовым продуктам ПСБ, программе лояльности и условиям кешбэка для держателей платежных карт, а также получить в подарок брендированную сувенирную продукцию.

«Мы рады поддерживать такие яркие события в городах Ярославской области. Регион уже стал родным для ПСБ — в Ярославле банк получил новую «прописку». И сегодня мы развиваем банковскую инфраструктуру в малых городах области. В июле, в преддверии Дня города, открыли офис в Гаврилов-Яме, и скоро откроем офис в Данилове и еще шести районных центрах. Мы хотим, чтобы финансовые услуги были доступны каждому. Но для нас важно не только это. Открывая отделения в районных центрах и поддерживая местные праздники, мы помогаем создавать точки экономического роста, способствующие появлению новых рабочих мест, развитию малого бизнеса и туризма. Желаю Данилову и Гаврилов-Яму новых возможностей и проектов, и, конечно, процветания!»,— сказал Алексей Богачев, вице-президент, управляющий филиалом ПСБ в Ярославской области.

В апреле ПСБ сменил прописку с московской на ярославскую, зарегистрировав головной офис в областном центре. В ближайшие пять лет банк планирует перевести 5 тысяч сотрудников в Ярославль и развивать социальную инфраструктуру в регионе, а сейчас расширяет банковскую сеть офисов нового формата в малых городах области.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251