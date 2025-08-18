В Оренбурге суд рассмотрит дело в отношении группы несовершеннолетних, нападавших на иностранцев

В Дзержинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении семи несовершеннолетних жителей Оренбурга в возрасте т 14 до 16 лет. Им инкриминируется совершение преступлений по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам расовой и национальной ненависти и вражды группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе обвиняемые нападали на иностранных граждан без видимого повода. Они наносили иностранцам многочисленные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям», а также угрожали применить оружие. Потерпевшим причинены физическая боль и телесные повреждения.

В отношении каждого обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Руфия Кутляева