В Краснодаре за неделю эвакуировали более 350 автомобилей
С улиц Краснодара за минувшую неделю эвакуировали 353 автомобиля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Наибольшее количество нарушений выявили в центральной части города — на улицах Красной, Рашпилевской, Мира, Головатого, Постовой. Указанные участки традиционно считаются наиболее проблемными в части стихийной стоянки.
По информации мэрии, с начала 2025 года в краевом центре эвакуировали 10,5 тыс. автомобилей.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре планировали изменить правила платных парковок из-за нарушителей. На стоянках без шлагбаумов бесплатный период намеревались сократить с 15 до 5 минут.