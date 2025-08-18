На Кубани FAW V5 признан самым дешевым в содержании среди китайских машин

Наиболее экономичным китайским автомобилем с пробегом в Краснодарском крае является FAW V5 с годовой стоимостью владения 69 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики изучили данные о расходах на китайские машины с пробегом, представленные на платформе в регионе с апреля по июль 2025 года. В топ-6 моделей с минимальными годовыми затратами попали FAW V5 и LIFAN Smily (320) за 74 тыс. руб. Также в список вошли LIFAN X50, Geely MK Cross, Geely MK и FAW Besturn X40 — по 76 тыс. руб. каждый.

Популярные у пользователей платформы модели требуют больше вложений. Содержание Geely Coolray обходится в 79 тыс. руб. ежегодно, LIFAN Solano и Geely Emgrand EC7 — в 86 тыс. руб., LIFAN X60 — в 92 тыс. руб., Chery Tiggo 7 Pro — в 93 тыс. руб.

Среди брендов наиболее выгодными оказались FAW с расходами 74 тыс. руб. в год, Brilliance и Haima — по 78 тыс. руб., Geely — 85 тыс. руб. и LIFAN — 86 тыс. руб.

Расчет стоимости владения на платформе происходит автоматически и отображается в объявлениях. Средний пробег составляет 13,7 тыс. км в год. Цены на топливо берутся из данных Росстата, расход — из технических параметров модели. Стоимость ОСАГО рассчитывается для водителя 34 года со стажем 11 лет, а затраты на техобслуживание — по информации Автотеки.

Алина Зорина