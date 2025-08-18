В Самарской области за семь месяцев ввели в эксплуатацию 802 тысячи квадратных м жилья

С января по июль на территории Самарской области ввели в эксплуатацию 802 тыс. кв. м, что на 27% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

В многоквартирных домах сдали в эксплуатацию 187 тыс. кв. м — на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 615 тыс. кв. м жилья сдали в индивидуальных домах (на 27% меньше, чем за те же месяцы 2024 года).

В июле в регионе ввели в эксплуатацию 124 тыс. кв. м. Это на 6% меньше, в июле прошлого года.

Руфия Кутляева