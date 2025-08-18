Глава СКР запросил доклад по делу о гибели туриста в Геленджике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании гибели туриста в Геленджике. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

По данным следствия, 16 августа во время погружения с аквалангом, организованного одним из дайвинг-клубов города, погиб мужчина. По данному факту в СУ СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело.

В пресс-службе СКР отметили, что глава ведомства поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову доложить об обстоятельствах, установленных на первоначальном этапе следственных действий, а также представить итоговый доклад по завершении расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели двух туристов во время джип-тура в Сочи.

Анна Гречко