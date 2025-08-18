В Новороссийске курьеры мошенников украли у пенсионеров 7 млн рублей

Сотрудники УМВД России по Новороссийску задержали двух курьеров-мошенников, которые похитили у супружеской пары пенсионеров 7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвиняемые приехали из Ростовской области в Новороссийск для встречи с пенсионерами. Они представились доверенными лицами и заявили, что забирают деньги для декларирования. Для убедительности курьеры назвали специальный пароль, придуманный для сделки.

Супруги поверили фигурантам и передали им деньги. Оперативники задержали одного из них в Ростовской области, второго — в Ставропольском крае.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранты находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина