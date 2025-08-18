В Адыгее урожай озимой пшеницы увеличился на 19%

В 2025 году урожай озимой пшеницы в Адыгее вырос на 19% и достиг 542,5 тыс. т. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

В Адыгее аграрии обработали 107,5 тыс. га посевной площади, рекордная средняя урожайность составила 60,2 ц/га. В 2024 году она была 49,2 ц/га, а урожай озимой пшеницы, по данным ТАСС, достигал 454 тыс. т.

Аграриями собрано 42,5 тыс. т озимого ячменя при средней урожайности 49,9 ц/га, что на 2,8 ц/га больше прошлогодних показателей. Озимого рапса намолочено около 29,5 тыс. т, средняя урожайность составила 27,1 ц/га.

«Важно, что все зерно полноценно сформировано, это в дальнейшем положительно отразится на качестве продуктов переработки зерна», — заявил Мурат Кумпилов.

Глава региона также поручил Минсельхозу республики оказать поддержку сельхозпроизводителям в обеспечении сохранности зерна и его реализации.

Алина Зорина