В Оренбуржье колесо от трактора придавило ребенка

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в котором колесо от трактора придавило двухлетнего ребенка. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

По информации ведомства, у трактора «произошел облом полуоси заднего правого колеса». После этого колесо покатилось, проломила забор жилого дома и придавило двухлетнего ребенка. За рулем трактора был 34-летний водитель.

В результате произошедшего ребенка доставили в городскую больницу Кувандыка с различными травмами.

Руфия Кутляева