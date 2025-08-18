Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье колесо от трактора придавило ребенка

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в котором колесо от трактора придавило двухлетнего ребенка. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

По информации ведомства, у трактора «произошел облом полуоси заднего правого колеса». После этого колесо покатилось, проломила забор жилого дома и придавило двухлетнего ребенка. За рулем трактора был 34-летний водитель.

В результате произошедшего ребенка доставили в городскую больницу Кувандыка с различными травмами.

Руфия Кутляева