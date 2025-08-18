Приставы добились установки оконных замков в школах Самарской области

В Самарской области благодаря судебным приставам на окнах двенадцати школ появились замки безопасности. Об этом сообщили сегодня в региональном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Ранее надзорным органом была проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Оказалось, что окна двенадцати учебных заведений не оборудованы защитными механизмами, что создавало угрозу жизни и здоровью учащихся.

Суд обязал руководителей школ оборудовать оконные блоки защитными механизмами, а приставы предупредили их об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В итоге оконные блоки в школах были оборудованы замками безопасности.

«Ответственными лицами был соблюден срок добровольного исполнения, что позволило избежать применения мер принудительного характера»,— заявили в УФССП.

Алексей Алексеев