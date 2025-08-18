На Кубани запретят переводить сельхозземли в садовые участки

С 1 сентября в Краснодарском крае вступает в силу федеральный запрет на перевод сельскохозяйственных земель под садоводство и дачное строительство. Соответствующие поправки внесены в федеральное законодательство, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов, в крае насчитывается около 31 тыс. земельных участков, из которых 93% имеют сельскохозяйственное назначение.

«Комплексная работа по защите сельхозземель позволила за последние пять лет исключить из границ населенных пунктов порядка 33 тыс. га. Нововведения дополняют позицию региона по сохранению ценных угодий в активном секторе экономики Кубани»,— заявил господин Лузинов.

По информации краевой администрации, в настоящее время на Кубани около 8,3 тыс. га занимают земли для садоводства и около 15,5 га отведены под огородничество.

Анна Гречко