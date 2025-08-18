Объем производства игристых вин на Кубани вырос в 2,5 раза за 10 лет

Объем годового производства игристых вин в Краснодарском крае с 2015 года увеличился более чем в 2,5 раза — почти до 8,9 млн дал. Рост связан с расширением сырьевой базы и увеличением площадей виноградников, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В регионе сейчас свыше 32 тыс. га виноградников, ежегодно площадь увеличивается. В 2025 году аграрии планируют заложить не менее 1,6 тыс. га молодых насаждений, а общая площадь виноградников может достигнуть 34 тыс. га.

«Мы видим большой потенциал для развития: можно ввести в оборот еще около 50 тыс. га»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что регион постепенно отказывается от импортных саженцев. Сегодня в пяти питомниках Кубани выращивают до 5 млн отечественных образцов.

Рост производства поддерживается мерами государства: в 2024 году на развитие виноградарства и виноделия было направлено 1 млрд руб., в 2025 году финансирование увеличилось на 30% — более чем до 1,3 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультативный центр разработает методику оценки виноградопригодности земель края. На эти цели предусмотрено 60,2 млн руб.

Анна Гречко