В Самарской области на сотом году жизни скончался ветеран ВОВ Алексей Беляев

Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Волжского района Алексей Беляев скончался на сотом году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Александр Шарков.

Алексей Беляев родился в селе Яблоновый овраг. Окончив 7 классов, начал работать в колхозе. В 1945 году был призван на военную службу и направлен на Восточный фронт, где служил до 1951 года.

За мужество и доблесть, проявленные в боях, Алексей Беляев был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», медалью правительства Кореи, а также орденом Отечественной войны II степени. Вернувшись в родное село, он работал заведующим сельским домом культуры, электромонтером связи и радио, киномехаником. На заслуженный отдых ушел в 1996 году.

«Накануне Дня Победы я приезжал к Алексею Ефимовичу — поздравил его с предстоящим праздником и вручил удостоверение почетного гражданина Волжского района. Для себя отметил, насколько он был бодр, несмотря на столь почтенный возраст»,— рассказал господин Шарков, выразив соболезнование родным и близким покойного.

Алексей Алексеев