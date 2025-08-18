В Самарской области на сотом году жизни скончался ветеран ВОВ Алексей Беляев
Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Волжского района Алексей Беляев скончался на сотом году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Александр Шарков.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Алексей Беляев родился в селе Яблоновый овраг. Окончив 7 классов, начал работать в колхозе. В 1945 году был призван на военную службу и направлен на Восточный фронт, где служил до 1951 года.
За мужество и доблесть, проявленные в боях, Алексей Беляев был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», медалью правительства Кореи, а также орденом Отечественной войны II степени. Вернувшись в родное село, он работал заведующим сельским домом культуры, электромонтером связи и радио, киномехаником. На заслуженный отдых ушел в 1996 году.
«Накануне Дня Победы я приезжал к Алексею Ефимовичу — поздравил его с предстоящим праздником и вручил удостоверение почетного гражданина Волжского района. Для себя отметил, насколько он был бодр, несмотря на столь почтенный возраст»,— рассказал господин Шарков, выразив соболезнование родным и близким покойного.