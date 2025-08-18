Сочинский храм регистрирует бренд «Народная пекарня»

Храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в Сочи подал заявку на регистрацию товарного знака «Народная пекарня». Об этом свидетельствуют данные Роспатента, заявка была подана 8 августа, сообщает «Ъ-Сочи».

Бренд относится к 30-му классу международной классификации товаров и услуг и позволит производить булки, пироги, сухари и хлеб. Храм расположен на Дагомысской улице, 42Б, и действует при нем Служба добрых дел. Настоятелем является протоиерей Александр Копырин.

В 2020 году при храме открылась благотворительная пекарня, продукция которой помогала многодетным семьям, одиноким матерям и малообеспеченным гражданам. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Еженедельно пекарня выпекает до 500 булок белого и черного хлеба на закваске.

Ранее при храме уже открыли кризисный центр для беременных и женщин с детьми.

Анна Гречко