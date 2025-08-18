На Дону на одну вакансию в IT-сфере претендуют 17 соискателей

По данным на конец июня 2025 года, в Ростовской области на одну вакансию в IT-сфере приходилось около 17 резюме от соискателей, что в три раза больше, чем было в 2022 году. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные директора digital-агентства «Вебпрактик» Александра Букурова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По мнению эксперта, такому росту предшествовали уход крупных зарубежных компаний, уменьшивших взаимодействие с российскими вузами, а также уменьшение бюджета на цифровизацию в сторону крупных IT-компаний.

Кроме этого, в России за последние три года на 50% увеличилось количество IT-абитуриентов. С учетом спада экономики и наращивания кадрового потенциала это привело к очереди из молодых специалистов в ожидании вакансии. По мнению Александра Буракова, эта тенденция сохранится в ближайшие 5-7 лет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что IT-компании формируют около 50% прибыли креативных индустрий Ростовской области в 2025 году. Примерно 40% специалистов отрасли работают именно в сфере информационных технологий.

Наталья Белоштейн