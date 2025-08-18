Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области трое спасены с терпящего бедствие судна

Инцидент произошел 17 августа в протоке реки Волга напротив села Ермаково. Маломерное судно, на борту которого находилось три человека, потеряло управление, сообщили в областной ПСС.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В 04:25 (MSK+1) для оказания помощи терпящим бедствие от спасательной станции Новокуйбышевска вышел катер. Лодка была обнаружена, три человека приняты на борт спасательного катера и доставлены на берег в село Ермаково.

В 07:00 (MSK+1) спасательные работы на акватории Волги были окончены. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

