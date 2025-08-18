Треть школ Кубани будет работать в две смены в новом учебном году

В новом учебном году треть общеобразовательных организаций Краснодарского края будет проводить занятия в две смены. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство образования и науки региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

При этом доля учащихся во вторую смену останется на уровне 25,5%, примерно как и в 2024–2025 годы. Общее число школьников края составит около 780 тыс., тогда как в прошлом учебном году их было 783 тыс.

Число первоклассников сократилось до 68 тыс., а в 2024–2025 году количество школьников превышало 73 тыс.

В апреле на сайте администрации Краснодара сообщалось, что в 2026–2027 годах на комплексное развитие образовательной сети города направят 6,2 млрд руб., включая выкуп построенных школ и реконструкцию действующих.

Анна Гречко