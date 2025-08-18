В Сочи проверяют работу систем оповещения
В Сочи 18 августа проверяют внеплановую проверку системы оповещения населения. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
С 10:00 включили сирены и громкоговорители, прозвучали предупредительные сигналы «Внимание всем!». При этом перехвата телевизионного сигнала для сообщений жителям не проводили — тестирование касалось только сиренно-речевых установок.
Аналогичную проверку готовности технических средств проводят и на федеральной территории Сириус.