В Сочи проверяют работу систем оповещения

В Сочи 18 августа проверяют внеплановую проверку системы оповещения населения. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 10:00 включили сирены и громкоговорители, прозвучали предупредительные сигналы «Внимание всем!». При этом перехвата телевизионного сигнала для сообщений жителям не проводили — тестирование касалось только сиренно-речевых установок.

Аналогичную проверку готовности технических средств проводят и на федеральной территории Сириус.

Анна Гречко

