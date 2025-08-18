В Оренбуржье возбудили шесть дел об оформлении кредитов на потерпевшую сожительницей ее сына

В ОМВД России по Новоорскому району возбудили и расследуют шесть уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество) об оформлении кредитов. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 57-летняя женщина заявила о том, что на ее имя взяли кредиты на сумму свыше 222 тыс. руб. без ее ведома. Установлено, что кредиты оформила 28-летняя сожительница ее сына, используя паспортные данные потерпевшей. Деньги она перевела своему знакомому.

Руфия Кутляева