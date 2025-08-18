Снесенную арку на входе в парк Ленина могут включить в список объектов наследия

Памятник архитектуры «Центральный вход парка имени Ленина (утраченная арка)» предложили включить в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Башкирии. Соответствующий проект приказа Башкультнаследия размещен на официальном интернет-портале правовой информации республики для общественного обсуждения до 25 августа. Арка была создана в 1950 году, во время строительства на склоне реки Белой здания обкома КПСС (ныне — Дом республики) ее снесли. Планируется, что входная группа будет восстановлена.

Майя Иванова