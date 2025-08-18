Арбитражный суд Саратовской области ищет поставщика на ограждение за 2,7 млн

Арбитражный суд Саратовской области объявил аукцион на поставку и установку металлического ограждения земельного участка. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Работы проводятся по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1. в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта, но не позднее 30 ноября этого года. Извещение о закупке размещено 18 августа. Заявки принимаются до 26 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,7 млн руб.

В соответствии с документацией исполнителю предстоит доставить и установить 65 секций ограждения высотой 1,8 м и длиной 2,5 м, 14 доборных секций, две калитки высотой 1,8 м и длиной 1,4 м. Также речь идет о двух распашных воротах высотой 1,8 м и длиной 4,3 м, одних распашных воротах высотой 1,8 м и длиной 5 м, одних откатных воротах высотой 3,8 м и длиной 4,5 м.

Павел Фролов