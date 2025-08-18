На Дону потушили 11 техногенных пожаров и спасли одного человека

За сутки 17 августа пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров, в одном из них спасен один человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Кроме этого, спасатели выезжали на тушение 13 загораний сухой растительности и ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествия.

Всего была задействована группировка сил МЧС из 324 специалистов и 81 единицы техники.

Наталья Белоштейн