В Самаре ликвидирован крупный пожар на улице Волгина

В Самаре в Железнодорожном районе на улице Волгина произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 19:54 (MSK+1) в воскресенье, 17 августа. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС.

Установлено, что горели надворные постройки. Пожарные быстро прибыли на место и локализовали огонь.

К 20:30 пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 200 кв.м.

В ликвидации пожара участвовали 16 пожарных и 6 единиц техники. Никто не пострадал. Причины пожара пока не установлены.

Георгий Портнов