Грузооборот порта Ростов-на-Дону снизился почти на 26%

В январе-июле 2025 года грузооборот порта Ростов-на-Дону снизился на 25,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 млн т. Об этом сообщает информагентство «ПортНьюс».

Снижение грузооборота отмечается в большинстве портов Азово-Черноморского бассейна — 144,5 млн т (-11,4%), в том числе сухих грузов — 58,1 млн т (-23,6%), наливных грузов — 86,5 млн т (-0,8%).

Наибольшее снижение показателя отмечено в порту Кавказ — 6,2 млн тонн (-51,7%), за ним идет Ростов-на-Дону — 6,6 млн тонн (-25,7%), Тамань — 14,8 млн тонн (-6,2%) и Новороссийск — 94,1 млн тонн (-5,3%). Увеличение грузооборота зафиксировано лишь в порту Туапсе — 12,8 млн тонн (+3,6%).

Аналитики отмечают, что в указанный период грузооборот морских портов в целом по России уменьшился на 4,6% и составил 498,8 млн тонн.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по данным на начало июня грузооборот порта Ростов-на-Дону составил 5,7 млн т, что почти на 26% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Наталья Белоштейн