Под Саратовом государству вернули земли водного фонда площадью 20 тыс. кв. м

В Саратовской области прокуратура добилась возвращения в федеральную собственность земель водного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в 2006 году администрация Новобурасского района заключила с гражданином договор аренды земельного участка площадью более 20 тыс. кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. При этом его границы пересекают водоохранную зону реки Грязнуха, принадлежащую государству.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд расторгнуть договор аренды. Требование удовлетворено, судебное решение исполнено.

Павел Фролов